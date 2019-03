Simeone: “Con la Juve ci giochiamo tanto. Griezmann? Sta bene. Su Godin…”

Diego Pablo Simeone, tecnico dell’Atletico Madrid, è intervenuto così in conferenza stampa dopo la vittoria di misura contro il Leganes: “Se il cambio di Griezmann è dovuto a un infortunio? No, sta bene. Ho capito che avevo dato quello che dovevo dare alla gara. Se ho pensato alla Juve? È normale che sembri così, martedì c’è una partita importante, ma abbiamo cercato di compensare la partita, abbiamo cercato di vincerla e con i cambi di Saul e Lemar abbiamo dato più velocità e questo ci ha permesso di migliorare. Ci giochiamo tanto con la Juve ed è normale che la testa fosse lì. La sanzione della UEFA? Niente da commentare, la UEFA ha optato per una multa economica e sicuramente ha interpretato bene i nostri argomenti. Le condizioni di Filipe, Godin e Lucas? I dottori vi informeranno”.

Foto: Twitter ufficiale Atletico Madrid