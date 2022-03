Simeone: “Con il Betis è uno spareggio Champions. Suarez? Si sta allenando bene, è coinvolto nel progetto”

Diego Pablo Simeone ha parlato i conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Betis Siviglia, uno snodo cruciale per la qualificazione in Champions League.

Queste le sue parole: “È una squadra che gioca molto bene e ha molte risorse. Joaquín è il calciatore che tutti conosciamo, provo solo ammirazione per la sua carriera e tanto rispetto. Sarà uno spareggio Champions”.

La situazione di Suarez: “Sono stato fortunato come allenatore. Ho allenato Torres, che ha vinto tutto e si è sempre allenato anche se non giocava. Sto vivendo la stessa cosa con Suárez. È coinvolto e sempre disponibile, aspetta il suo momento per tornare ancora più in forma di prima e per dimostrare le sue doti e segnare”.

Come una finale: “Mancano 14 partite. Affronteremo un avversario che sta molto bene. Pellegrini sta facendo un lavoro straordinario, la squadra riflette il suo pensiero e gioca bene”.

Foto: Twitter Atletico