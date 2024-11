Simeone (Comune di Napoli): “Nuovo stadio? De Laurentiis deve sbrigarsi o ce lo faremo da soli”

Nino Simeone, presidente della commissione trasporti e impianti sportivi del Comune di Napoli, ha parlato della questione stadio a Radio Marte.

Queste le sue parole: “Indiscrezioni portano De Laurentiis a ipotizzare la costruzione di un nuovo stadio al centro Direzionale? Diciamo che il presidente deve muoversi, altrimenti servirà una manifestazione di interesse per trovare uno sponsor importante come fatto dalla Juventus a Torino. Lo stadio Maradona deve essere una priorità assoluta, vogliamo conservare la sua identità: dobbiamo mantenere il nome e non farlo diventare ‘Allianz’ come accaduto altrove”

Qual è la deadline? Ne esiste una? “La deadline c’è, l’ha fissata il ministro con gli organizzatori degli Europei: parliamo di un periodo che va tra la fine di quest’anno e l’inizio del prossimo, in sei mesi bisogna portare qualcosa al tavolo, altrimenti De Laurentiis può andare a costruire lo stadio dove dice lui, se non interessato. Quando si parla di strutture pubbliche, non può fare ciò che vuole. In tal caso dovremmo fare noi da soli, in quanto Comune, per consentire a Napoli di partecipare agli Europei”.

Foto: sito Napoli