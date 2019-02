Simeone: “Chiedo ancora scusa per il gesto, ma non era rivolto alla Juve. Su Godin-Inter…”

Diego Pablo Simeone chiede ancora una volta scusa dopo il tanto discusso gesto durante Atletico Madrid-Juventus. Queste le parole del tecnico argentino nella conferenza stampa della vigilia della gara col Villarreal: “Voglio chiedere nuovamente scusa per ciò che ho fatto il giorno della sfida con la Juventus. Ho espresso male quello che sentivo in quel momento per i miei giocatori, non era certo un gesto contro la Juventus e i suoi tifosi. Scusatemi. Godin e l’Inter? Ora non posso dire niente, sono opinioni di Marotta. Se Godin o l’Atletico devono dire qualcosa, lo diranno”.

Foto: libertaddigital