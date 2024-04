Simeone: “Battere l’Inter ci ha dato forza. Voglio tornare ad allenare in Italia”

L’allenatore dell’Atletico Madrid Diego Simeone, intervistato dai microfoni di Sky Sport, alla vigilia del match d’andata dei quarti di finale di Champions League, che i Colchoneros dovranno giocare contro il Borussia Dortmund, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni, parlando anche di un suo eventuale ritorno in Italia:

“La partita con l’Inter ci ha dato la forza di continuare questa competizione, siamo nelle migliore otto della competizione e adesso pensiamo al BVB convinti che possiamo far loro male. La nostra gente ci aiuta tanto, ma sarà la stessa situazione quando andremo a Dortmund, quando sarà il pubblico giallonero a spingere la squadra tedesca. Le condizioni di Morata e Griezmann come stanno? Antoine è il giocatore più importante che abbiamo, la squadra gira intorno alla sua qualità. Abbiamo bisogno del miglior Griezmann, questo è certo. Morata sta attraversando momento così ma saprà uscirne. Un ritorno in Serie A? Non mi sono date tempistiche, ho un contratto di altri due anni ma nella mia testa c’è questa idea. In Italia mi sono sempre sentito bene, il calcio italiano mi ha insegnato tanto anche quando ho allenato il Catania, spero di tornare un giorno perché amo il calcio italiano”.

Foto: Instagram Atletico Madrid