Simeone: “Auguro a Griezmann di fare bene al Barcellona. Saùl può partire, Joao Felix no”

Nell’edizione odierna di AS, l’allenatore dell’Atletico Madrid, Diego Simeone, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo a Griezmann e sulla possibilità di rivederlo con la maglia dei Colchoneros:

“Ho un ottimo rapporto con Griezmann al di fuori dell’ambito sportivo, miei figli giocano con i suoi. Più di tutto per quello che ha dato all’Atletico, gli auguro il meglio al Barcellona. È un giocatore straordinario. Finora al Barça ha vissuto stagioni al di sotto del suo livello, non aveva mai fatto meno di 20 gol. Questa statistica è importante, e spero che potrà dimostrare il giocatore che è stato all’Europeo, al Mondiale e negli anni passati con noi. Non mi auguro altro che il suo successo al Barcellona”.

Ha poi parlato della situazione mercato in casa Atletico, in particolare, ha fatto due nomi: quello di Saúl e quello di Joao Felix.

“Con la società parliamo molto di come migliorare la squadra. Sono loro che prenderanno la miglior decisione per l’ambito finanziario. Saúl? È molto importante per noi, sa giocare in diverse posizioni ma come gli ho detto, se vuole restare deve continuare così, altrimenti se vuoi andare, non ti tratteremmo. Gli diamo tutto come lui ci ha dato tutto. Se dovesse partire, lo abbraccerò e gli augurerò il meglio. Joao Felix? Speriamo che sarà ancor più determinante per la prossima stagione. Abbiamo la forza di poter trattenere i nostri giocatori ed è meraviglioso, ci auguriamo che ci lascino il minor numero possibile. Sopratutto lui”.

Foto: Twitter Atletico Madrid