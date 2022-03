Simeone stoppa le voci sul PSG: “Penso solo al Manchester United”

Fra i nomi papabili per la sostituzione di Mauricio Pochettino sulla panchina del Paris Saint-Germain c’è anche l’attuale tecnico dell’Atletico Madrid Diego Simeone, che parlando in conferenza stampa ha stoppato le voci sul suo futuro, dichiarandosi concentrato sul ritorno degli ottavi di Champions in programma domani: “Mi interessa solo il Manchester United”.

Il tecnico prosegue spaziando anche su altri temi: “João Félix soddisfa ciò di cui la nostra squadra ha bisogno, abbiamo un particolare modo di lavorare con gli attaccanti. Sta andando molto bene, è felice ed entusiasta. Io un difensivista? Nel calcio è tutto discutibile e ognuno cerca di generare il meglio dove lavora. In questi dieci anni abbiamo trovato una strada e abbiamo cercato di stimolarla”.

Foto: Twitte Atletico Madrid