Simeone amaro: “Bel gol di Provedel, ma nell’azione prima c’era fallo su Correa”

Diego Simeone, tecnico dell’Atletico Madrid, parla ai microfoni di Mediaset dopo il pari subito in extremis “Abbiamo visto di tutto ma una cosa del genere è rara: inoltre l’azione prima del gol c’era fallo su Correa. Poi la Lazio ha provato di giocarsi tutte le sue carte e il portiere ha fatto un grandissimo gol. Nella ripresa abbiamo avuto 4 occasioni importanti ma non l’abbiamo chiusa e alla fine la Lazio ci ha punito, all’ultima azione”.

Infine, sul ritorno all’Olimpico: “La pelle d’oca, davvero. Ho tanti ricordi e ho rivisto tanti compagni. Lo stesso affetto che hanno per me io ce l’ho per loro, ringrazio per questa notte”.

Fonte: UEFA.com