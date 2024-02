Simeone: “All’Inter sono stati i due anni migliori della mia carriera”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico dell’Atletico Madrid, Diego Simeone, ha così parlato in vista della sfida di domani contro l’Inter, partendo dai suoi anni in nerazzurro: “Sono stati i due anni migliori della mia carriera, in una squadra molto forte. Ho un grandissimo ricordo del gruppo di calciatori che avevamo, un grandissimo ricordo della gente che in quei due anni mi ha voluto molto molto bene. Sono in un posto dove voglio bene alla gente che c’è, domani convivrò con questo”.

Foto: Instagram Atletico Madrid