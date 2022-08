Simeone al Napoli: scelto il numero di maglia

Il Cholito Simeone ha scelto il numero di maglia per l’avventura tra le fila del Napoli. L’attaccante, che oggi ha svolto il primo allenamento agli ordini di mister Spalletti, indosserà la casacca numero 18. L’Hellas Verona l’ha lasciato andare con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto, che si tramuterà in obbligo nel caso in cui il Napoli raggiungesse la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Un’operazione da oltre 15 milioni di euro.

Foto: Twitter Napoli