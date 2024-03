Simeone: “Affrontiamo una delle squadre più forti d’Europa. Rimonta? Confido al 100 per cento nei miei giocatori”

Alla vigilia dell’ottavo di finale di ritorno contro l’Inter il tecnico dell’Atletico Madrid Diego Simeone è intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara con i nerazzurri. Ad accompagnarlo c’è il centrocampista Axel Witsel. Le dichiarazioni dell’allenatore dei Colchoneros:

Si parla tanto della forza dell’Inter, ma in casa anche l’Atletico è molto forte. Sta mancando qualcosa nei giudizi?

“Ogni giorno le opinioni cambiano e derivano da quello che si vede, non possiamo negarle. Le parole servono poco, domani abbiamo una partita importante, contro una delle migliori squadre d’Europa.”

Dopo la sconfitta si è preso la responsabilità. Come si sente?

“Ho le idee molto chiare, capisco cosa ci sta succedendo: fino alla partita col Siviglia è stata una stagione molto molto buona, siamo in corsa in Copa del Rey e in Champions League, abbiamo perso in trasferta 1-0 contro una delle squadre più forti d’Europa

“Perché credere alla rimonta domani?

“Non c’è molto da dire, confido al 100 per cento nei miei giocatori e nella mia squadra. So che sarà una grande partita.”

Che emozioni prova pensando a domani?

“Penso a dormire questa sera e poi giocare domani, sapendo la forza della squadra e dell’avversario, con grande fiducia nei miei giocatori.”

Cosa sarà più importante domani, l’aspetto mentale o quello tattico?

“La concentrazione, è una gara che richiede una concentrazione altissima. Se ce la faremo sarà una grande partita.”

Foto: Twitter Atletico Madrid