Simeone: “Accetto le critiche, rispetto tutti, ma penso ad altro”

Diego Simeone, allenatore dell‘Atletico Madrid, ha parlato in conferenza stampa, rispondendo anche alle critiche piovutegli addosso per l’atteggiamento della squadra contro il Manchester City.

Queste le sue parole: “Le critiche? Non esprimo opinioni sui giudizi altrui. Ognuno la pensa come vuole e tutti sono da rispettare. Con umiltà continueremo a lavorare cercando di fare il meglio per l’Atletico Madrid. Capisco che i media cerchino di trovare similitudini con quanto è successo l’altro giorno nella partita di Manchester. Il campionato è completamente diverso dalla Champions, per cui ci concentriamo esclusivamente sul Maiorca”.

Foto: Twitter Atletico