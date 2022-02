Simeone: “Abbiamo raccolto meno di quanto meritassimo. Sarà bello giocare a Manchester”

Al termine del pareggio ottenuto contro il Manchester United, il tecnico dell’Atletico Madrid, Diego Pablo Simeone, ha commentato la partita ai microfoni di Amazon Prime: “Abbiamo fatto la gara che volevamo con un grande pressing. La squadra si è mossa molto bene. Il Manchester United è una squadra fortissima, purtroppo nel primo tempo potevamo fargli più male colpendo una traversa. Sapevamo che in contropiede erano fortissimi, poi Griezmann ha colpito di nuovo traversa. Il calcio è così. Ad Old Trafford ci sarà un ambiente caldo, non c’è niente di più bello che andare a giocare nel campo del Manchester”.

Foto: Twitter Atletico