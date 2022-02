Simeone a quota 15 gol: è l’argentino più prolifico nei maggiori campionati europei

Mai così al top Giovanni Simeone, che con la tripletta rifilata al Venezia ha raggiunto quota 15 nella classifica marcatori. Si tratta di un risultato mai raggiunto in carriera, considerando che il record personale in Serie A era di 14 reti, realizzate durante la prima stagione a Firenze (2017-18). Inoltre il bottino attuale lo rende il giocatore argentino che ha realizzato più reti nei maggiori cinque campionati europei (Serie A, Premier League, Liga, Bundesliga e Ligue 1). A questo punto, la sfida italiana con Lautaro per un posto nella Seleccion è già iniziata.

Foto: Instagram Verona