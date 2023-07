Silvestri, una certezza a Udine. E il mercato sullo sfondo

Marco Silvestri ha dimostrato di essere un portiere affidabile. Non è più giovanissimo, ha compiuto 32 anni lo scorso marzo, ma il rendimento è assolutamente garantito. A Udine è una certezza, ha un contratto in scadenza tra due anni (30 giugno 2025). I numeri della scorsa stagione sono stati buoni: 10 clean sheet, 124 parate, una media voto vicina al 6,5, la continuità il suo pezzo forte. Il mercato è sulle sfondo: ci stati sondaggi dall’estero, in passato ci avevano pensato anche Lazio e Roma, la Fiorentina ha speso qualche idea. Silvestri sta bene a Udine e prenderebbe in considerazione un futuro lontano dal Friuli soltanto se davvero fosse possibile il salto di qualità.

Foto: Instagram Silvestri