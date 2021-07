Silvestri saluta l’Hellas Verona: “L’Udinese un’opportunità, Verona e i suoi tifosi sempre nel cuore”

Marco Silvestri comincia la sua nuova avventura con l’Udinese. Prima di partire, però, il portiere ha voluto scrivere, tramite il proprio profilo Instagram, un post di ringraziamento per i 3 anni passati all’Hellas Verona.

“È difficile lasciare la mia seconda casa, ma la vita riserva delle opportunità, che per il bene di “TUTTI” vanno colte.

Avrò per sempre il Verona e i suoi tifosi nel mio cuore, conservo nel mio cuore ricordi indelebili che porterò con me per sempre.

Sono state 3 stagioni pazzesche 🔥

Adesso però è l’ora di voltare pagina e con entusiasmo mi dedicherò anima e corpo a questa nuova avventura con Udinese calcio”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marco Silvestri (@marco_silvestrigk)

Foto: Twitter Verona