Silvestri: “I due ko? I punti fatti finora li abbiamo guadagnati sul campo e il passato non lo cancella nessuno”

Dopo un avvio di stagione scintillante, l’Udinese ha registrato qualche rallentamento soprattutto nelle ultime uscite. A tal proposito è il portiere bianconero, Marco Silvestri, a dire la sua alla trasmissione del club Udinese Tonight: “Non penso che le partite perse contro Monza e Torino siano un grosso problema. Dobbiamo usare questa settimana per concentrarci sul campionato che dobbiamo fare. La strada è ancora lunghissima e siamo tranquilli, i punti fatti finora li abbiamo guadagnati sul campo e il passato non lo cancella nessuno. I due ko ci ricordano che la Serie A è un campionato competitivo e devi essere sempre pronto. In Coppa Italia avremmo voluto andare avanti, abbiamo perso per quei quattro minuti di black-out. Peccato anche per il Torino, perché la squadra ha fatto un’ottima partita e l’ambiente allo stadio era spettacolare”.

Foto: instagram Silvestri