Silvestri-Gollini-Navas-Rui Patricio e il giro dei quattro cantoni per un portiere a Monza

Pierluigi Gollini dopo Marco Silvestri. Keylor Navas dopo Pierluigi Gollini e Marco Silvestri. Rui Patricio dopo Gollini, Silvestri e Navas, tutte operazioni senza sbocco. Sembra il giro dei quattro cantoni, il portiere del Monza è diventato una barzelletta, lasciando perdere gli inseguimenti per Szczesny e le idee chiaramente confuse. La vicenda Navas è paradossale: sono state annunciate visite mediche mai programmate, anche perché sono emerse problematiche legate all’aspetto contrattuale con Jorge Mendes che ha preferito salutare e non approfondire la trattativa. Adesso danno altri portieri in orbita Monza, a costo di scaricare l’elenco di tutti i nomi uno prima o poi arriverà. In stand-by la trattativa per Rui Patricio, ieri pomeriggio vi abbiamo raccontato a sorpresa di Terracciano in uscita dalla Fiorentina, a patto che il club viola prenda un portiere. Ma le idee sono poche e molto confuse, il successore di Di Gregorio sembra quasi una barzelletta e ha fatto diventare l’inseguimento una gara come se fosse il giro dei quattro cantoni…

Foto: Instagram Silvestri