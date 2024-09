Silvestri: “Carico e motivato per la Samp. In questo club sono cresciuto”

Marco Silvestri, nuovo portiere della Sampdoria, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club blucerchiato.

Queste le sue parole: “La trattativa all’ultimo è stata particolare, non mi era mai capitato. È stata difficile perché scegliere in un’ora non è semplice. Il giorno dopo, però, quando mi sono svegliato ho capito di essere carico e motivato per questa nuova avventura. La Sampdoria è una società che conosco e con la quale sono cresciuto. Arrivo da un paesino dell’appennino tosco-emiliano e non vedevo l’ora che arrivasse giugno perché venivano dalle mie parti tanti ragazzi genovesi abbonati della Samp. Loro mi hanno dato la consapevolezza di quanto questa maglia sia amata in città. La Serie B l’ho accettata solo per la Samp. Anche lui è stato determinante. Nel poco tempo che ho avuto per decidere mi ha detto delle parole che sapevo essere verità. La squadra è forte. La Serie B l’ho fatta con l’Hellas Verona, che era un’altra squadra forte, ed è stata comunque un’impresa. Le basi però ci sono per fare un campionato di livello. Sono molto carico e non vedo l’ora di partire. Marassi è sempre stato uno stadio nel quale ho trovato grande carica anche da avversario. Lo scorso weekend devo ammettere che avevo voglia di essere protagonista fin da subito”.

Foto: sito Samp