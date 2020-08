Silva: “Non vedo l’ora di iniziare. Ho scelto la Real Sociedad insieme alla famiglia”

David Silva, nuovo calciatore della Real Sociedad, ha parlato brevemente al canale ufficiale del club basco. Queste le parole dell’ex City che ha scelto di ritornare in Spagna dopo l’interesse della Lazio: “Ho ricevuto parecchie offerte nell’ultimo periodo, ma ho scelto di venire alla Real Sociedad perché è un club che sta facendo molto bene, ma anche perché il loro stile è perfetto per il mio gioco. Inoltre, conosco anche San Sebastián perché ho giocato nell’Eibar. Dopo la firma ho ricevuto molte manifestazioni di affetto e messaggi da tante persone. Adesso arrivo in una città bellissima, molto tranquilla e su questo aspetto ho deciso con la mia famiglia. Una parte della decisione è stata fatta da loro. Ho visto La Liga l’anno scorso, ho visto le partite della Real e gioca molto bene. Qui c’è una grande proprietà e un ottimo allenatore. Alla fine si possono fare cose importanti, c’è un bel gruppo e sarà una bella sfida, emozionante. Non vedo l’ora di iniziare, quando succedono questi cambiamenti, vuoi cominciare il prima possibile.”

🗣️ @21LVA: “Me decido por la Real porque está haciendo las cosas bien y tiene un estilo de juego que me viene bien” 💙⚪️#OngiEtorriDavid #AurreraReala — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) August 18, 2020

Foto: twitter Real Sociedad