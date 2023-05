Siluro di Lukaku e Inter in vantaggio 1-0 sul Sassuolo all’intervallo. Annullate le reti di Berardi e Correa

Si chiude con l’Inter in vantaggio per 1-0 sul Sassuolo la prima frazione di gioco a San Siro. Partono forte gli uomini di Dionisi e all’11’ arriva il gol di Domenico Berardi. Ma dopo il consulto con il VAR, l’arbitro Marcenaro annulla la rete dei neroverdi per la posizione irregolare di Armand Laurienté (autore dell’assist). Immediata la risposta nerazzurra: al 15′ Correa trova la via del gol, complice anche l’errore di Consigli, ma Dimarco serve l’assist da posizione di offside e, ancora una volta, viene annullata la rete. Al 19′ occasionissima per il Sassuolo, ma Henrique, tutto solo da centro area, manda fuori di testa. Dopo la grande occasione per il Sassuolo con il rimorchio offerto da Berardi a Frattesi, l’Inter sblocca la gara con un autentico siluro di Romelu Lukaku. Il Sassuolo prova subito a reagire, ma il tiro potente di Frattesi si spegne sul fondo.

Foto: Instagram Inter