Silhavy (CT Repubblica Ceca): “Non ho convocato Barak perché non mi sono piaciuti i suoi comportamenti”

Il CT della Repubblica Ceca, Jaroslav Silhavy, ha fatto chiarezza sulla mancata convocazione di Barak per i prossimi impegni della Nazionale: “La sua assenza dalla lista dei convocati non è dovuta a problemi di salute. Recentemente abbiamo parlato con lui, per comunicargli sia la decisione che, soprattutto, quello che non ci è piaciuto di lui e cioè che reputo che il suo comportamento non sia sempre stato corretto. Per questo non sarà con noi”.

Foto: Instagram Barak