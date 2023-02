Osimhen-Kvaratskhelia: la coppia d’attacco che incanta l’Europa

Il Napoli di Luciano Spalletti continua a volare, macinando vittorie e anche tanti gol (51 nel campionato di Serie A). Il merito di questi successi passa senza dubbio per le mani del tecnico, che è riuscito a mettere in campo una coppia perfetta del gol. Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia hanno messo a referto la bellezza di 24 reti e 12 assist. Il nigeriano in Serie A ha trovato la via del gol in ben 16 occasioni – mentre il georgiano ha centrato 8 reti. Numeri del tutto straordinari, secondi in Europa solamente alla coppia d’attacco del Manchester City, in cui però solamente Haaland ne ha collezionati ben 25.

Foto: Instagram Napoli