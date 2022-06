Siena, Salvini: “Il nuovo tecnico? Valuto diversi profili, allenare qui è una responsabilità importante”

Ernesto Salvini, nuovo direttore sportivo del Siena, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al prossimo tecnico bianconero, come apprendiamo da sienaclubfedelissimi.it: “Sto valutando diversi profili. I nomi usciti sono riconducibili a mie passate esperienze. Io amo andare sul nuovo e l’età è una componente secondaria. Contano le capacità tecniche. Ma soprattutto anche l’allenatore deve mettere il Siena prima di ogni cosa, perché lavorare per il Siena è già una responsabilità importante“.

Foto: logo Siena