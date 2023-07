Siena, indagine della Guardia di Finanza sul presidente Montanari

Il presidente del Siena, Emiliano Montanari, è finito nel mirino della Guardia di Finanza, per alcune attività legate al club la scorsa stagione.

Questa la nota: “L’indagine mira a verificare l’effettivo svolgimento di alcuni corsi formativi dei dipendenti che, negli anni 2021 e 2022, avrebbero permesso alla società di calcio, allora militante in serie C, di maturare crediti d’imposta in compensazione di debiti erariali. A seguito delle perquisizioni in atto sarebbero stati effettuati dalla Fiamme Gialle sequestri di documentazione contabile e non solo. “In tale contesto, in ordine all’ipotesi di indebita compensazione di cui all’art. 10-quater, secondo comma, del D. Lgs. 74/2000 – sottolineano le Fiamme Gialle – è stato emesso un decreto di perquisizione locale e sequestro nei confronti del legale rappresentante della ASSOCIAZIONE CALCIO ROBUR SIENA 1904 S.p.A., con contestuale avviso ex art. 369 c.p.p. Le indagini sono state delegate alla Guardia di Finanza, Nucleo Polizia Economico-Finanziaria. Le attività sono in corso di esecuzione da parte dei predetti militari, unitamente agli omologhi Nuclei di Firenze, Milano, Napoli e Roma”.

Foto: logo Siena