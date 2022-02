Siena-Grosseto Under 17, assurdo episodio: tifoso aggredisce calciatore sedicenne

Continuano gli episodi di violenza nel calcio e a pagare sono ancora una volta i giovani. Parliamo di Siena-Grosseto Under 17, conclusasi con la vittoria degli ospiti. L’esultanza di un calciatore sedicenne del Grosseto, Pietro Turbanti, che peraltro era in tribuna a tifare per i compagni di squadra avrebbe scatenato la reazione di un tifoso adulto che lo ha colpito con un pugno in faccia dopo averlo seguito all’uscita con l’intento di fermarlo per chiarire. Il giovane ha rischiato il distacco della retina e ha riportato un trauma conclusivo oculare con 20 giorni di prognosi. Sconcertato il padre del ragazzo, Fausto Turbanti, che al Corriere Fiorentino ha detto: “Ho fermato l’aggressore e gli ho chiesto chiarimenti. Lui non ha detto una parola, prima di essere portato via. Ora mio figlio mi chiede perché l’ha fatto e io non so dargli una risposta“. La famiglia Turbanti ha effettuato la denuncia e spera nel Daspo perché “una persona così violenta non può frequentare gli impianti sportivi“, come precisato dall’avvocato Roberto Baccheschi. Nel frattempo è arrivata puntuale la solidarietà del Siena nei confronti del ragazzo, dei familiari e del Grosseto. Il club bianconero si riserva “di agire in sede legale, in quanto parte lesa, nei confronti dei colpevoli a difesa e tutela della propria immagine“. Inoltre i due club valutano l’ipotesi di lanciare progetti di sensibilizzazione contro la violenza.

Foto: Twitter Lega Pro