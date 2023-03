Siena deferito per il mancato versamento di ritenute Irpef. La nota

Il Siena, club che milita nel girone B della Serie C 2022/2023, è stato deferito dal procuratore federale al Tribunale Nazionale Federale. Oggetto del contendere il mancato versamento delle ritenute Irpef. Di seguito il comunicato pubblicato sul sito ufficiale della FIGC: “Il Procuratore Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare la Società A.C.R. Siena 1904 (per responsabilità diretta, per quanto contestato al legale rappresentante, e per responsabilità propria) e il suo legale rappresentante all’epoca dei fatti, Emiliano Montanari, “per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver versato, entro il termine del 16 febbraio 2023, le ritenute Irpef relative al periodo novembre 2021-agosto 2022 e alla mensilità di ottobre 2021”.

Foto: Logo Siena