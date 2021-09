SIEBATCHEU, L’EROE DI BERNA

Un gol storico quello di Jordan Siebatcheu che ieri con il suo Young Boys ha superato 2-1 il Manchester United. L’attaccante ha sfruttato il retropassaggio di Jesse Lingard al 95′ per regalare alla squadra svizzera una vittoria più che emozionante a Berna, davanti ai tifosi di casa. La squadra di Ole Gunnar Solskjær, dopo il gol in apertura di Cristiano Ronaldo, era in controllo della gara ma un cartellino rosso per Aaron Wan-Bissaka ha ribaltato le sorti. Nicolas Moumi Ngamaleu, nella ripresa ha pareggiato i conti con gli uomini di David Wagner che nell’ultimo assedio hanno trovato la rete del successo con Siebatcheu a pochi secondi dalla fine.

Theoson-Jordan Siebatcheu è un calciatore francese naturalizzato statunitense nato a Washington il 26 aprile 1996. Cresciuto nel settore giovanile del Reims, ha esordito nel calcio professionistico nel 2015, nella gara persa per 1-0 contro il Tolosa. Nel gennaio del 2017 va in prestito allo Châteauroux (club della Championnat National) dove realizza 10 reti. Nel corso dell’estate ritorna al Reims. Nella stagione 2017-2018 è uno dei protagonisti assoluti della squadra biancorossa, che milita in Ligue 2, che vincerà il campionato e otterrà la promozione nella massima serie francese. Siebatcheu totalizza complessivamente 35 presenze con 17 gol.

Numeri importanti che convincono nell’estate 2018 il Rennes a puntare su di lui: il club lo acquista a titolo definitivo e gli fa firmare un quinquennale. Resta nella città della Bretagna per due stagioni dove non convince del tutto: in due anni chiude con 44 presenze e 7 reti (in tutte le competizioni a cui il Rennes partecipa).

Nel settembre del 2020 si trasferisce in prestito con diritto di riscatto allo Young Boys che lo acquista poi a maggio del 2021 a titolo definitivo. Si mette subito in evidenza nel club di Berna chiudendo la sua prima stagione con 43 presenze e 15 reti. In Svizzera, grazie alle sue buone prestazioni, conquista anche la convocazione con la Nazionale degli Stati Uniti. Il giocatore, dopo aver militato nella rappresentativa giovanile della Francia fino all’Under 21, avendo il passaporto statunitense accetta di giocare per la Nazionale americana. Debutta in occasione del successo per 4-1 in amichevole contro la Giamaica.

Con il gol di ieri sarà sempre ricordato come l’eroe di Berna che ha permesso allo Young Boys di fermare la corazzata del Manchester United di Cristiano Ronaldo. Una vittoria incredibile, storica, che conferma l’imprevedibilità della Champions League. Di sicuro per Siebatcheu è stata la rete più importante della sua carriera, almeno fino a questo momento. Ha davanti una carriera ricca di opportunità e di possibili successi: a 26 anni tocca a lui dimostrare il suo valore sul campo.

Foto: Twitter Young Boys