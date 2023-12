Sibilli fa sognare il Bari, pari Samp con Sebastiano Esposito al 92’

Concluso il turno del Boxing Day di Serie B, con il posticipo tra Sampdoria e Bari a Marassi. Gara equilibrata, che ha avuto nel finale momenti di grande sussulto.

Sogna il Bari con Sibilli all’83’. La Samp non molla e pareggia nel finale con Sebastiano Esposito al 92′, per l’1-1 finale. Espulso al 93′ Menez, per un doppio giallo in pochi secondi.

In classifica, Samp e Bari salgono a 23, in una zona morta, ancora distanti, 5 punti, dalla zona playoff, ben lontane dalle ambizioni di inizio stagione.

Foto: logo Serie B