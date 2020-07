Sibilia: “Tifosi allo stadio da metà settembre? E’ un auspicio”

Cosimo Sibilia presidente della Lega Nazionale Dilettanti, ha parlato sul palco del Teatro Romano in occasione della festa promozione del Benevento. Ecco le sue parole a proposito del ritorno dei tifosi allo stadio da metà settembre: “E’ un auspicio. Io penso che in uno stadio dove c’è la possibilità di avere 70mila spettatori una percentuale di pubblico possa esserci. Uno spettacolo come il calcio senza pubblico è uno spettacolo mutilato. L’auspicio è che si raggiunga questo obiettivo, ma prima ancora speriamo di essere tutti al sicuro dal punto di vista sanitario. Questo è un mondo che rappresenta un milione di tesserati, che organizza 600 mila partite all’anno. Dobbiamo far comprendere alla gente che se rinasce il calcio, che è lo specchio del paese, rinasce anche il paese stesso”.

FOTO: FIGC