Siamo inguardabili e torniamo a casa: la Svizzera ai quarti con Freuler e Vargas (2-0)

Termina qui l’avventura all’Europeo dell’Italia, la Svizzera vince 2-0. Un’Italia che non è mai scesa in campo e viene giustamente eliminata. Al 24′ la prima grande occasione con l’imbucata di Aebischer, bravo Embolo a scattare senza finire in fuorigioco e a presentarsi tutto solo davanti a Donnarumma: perfetto il portiere dell’Italia, al posto giusto al momento giusto e attento a respingere un tiro a giro non angolato. Tredici minuti più tardi è arrivato il gol del vantaggio elvetico: questa volta è stato Vargas a trovare in area Remo Freuler, bravo a calciare coi tempi giusti e a sbloccare la partita. Nel finale la squadra di Yakin ha anche sfiorato il raddoppio, direttamente da calcio piazzato con Rieder: perfetto Donnarumma nello sventare il 2-0 con l’aiuto del palo. A inizio ripresa, la Svizzera trova la rete del raddoppio. Grandissima rete di Vargas, ma la complicità del reparto difensivo azzurro è evidente. Tutti immobili, Vargas ha il tempo di ricevere, prendere la mira e mandare il pallone dove Donnarumma non può arrivare. Poteva riaprire la sfida l’Italia, Zaccagni gioca di sponda per Scamacca che tutto solo nell’area piccola ci ha provato con il destro trovando il palo. Termina così 2-0, la Svizzera vola ai quarti contro un’Italia brutta, molto brutta.

Foto: Instagram Svizzera