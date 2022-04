Siamo fuori anche dall’Europa League: il Lipsia sbanca Bergamo con doppietta di Nkunku

Si interrompe al Gewiss Stadium il sogno dell’Atalanta, che perde in casa contro il Lipsia e saluta l’Europa League ai quarti di finale: un risultato che arriva al termine di un periodo non facile per la Dea, che nelle ultime settimane sembra aver perso la brillantezza che ha caratterizzato il suo passato recente.

La formazione tedesca ha trovato il gol alla prima vera occasione della partita: Laimer è entrato in area di rigore per servire il pallone a Nkunku, che ha ribadito in rete sbloccando l’incontro. Il gol ha disorientato la formazione di Gasperini, che ha faticato nel riorganizzarsi soffrendo l’abilità degli uomini di Tedesco. Sono state poche le occasioni prodotte dai nerazzurri, con un Zapata ben chiuso dalla retroguardia avversaria.

Nella ripresa la formazione bergamasca ha provato ad alzare i giri del motore, recriminando anche per una dubbia decisione di Mateu Lahoz, che non ha concesso un possibile rigore per un tocco di mani di Dani Olmo su un calcio di punizione battuto da Malinovski. Nel finale è arrivata la rete che ha chiuso definitivamente, con il solito Nkunku che ha realizzato un calcio di rigore conquistato dallo stesso francese, atterrato in area di rigore da Musso.

Finisce dunque il sogno dell’Atalanta, con l’Italia che è fuori anche dall’Europa League.

Foto: Twitter Lipsia