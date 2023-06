Sia fatta la volontà di Brozovic. Gli arabi dovevano sapere che i conti si fanno in tre

Marcelo Brozovic non ha deciso. Anzi: Brozovic per ora ha deciso di non approfondire la proposta dell’Al-Nassr, malgrado ci fossero sentenze assolute e si stesse strombazzando un accordo tra gli arabi e l’Inter sul cartellino. Ma da almeno una settimana, grazie agli approfondimenti di Gianluigi Longari, stiamo raccontando che il Barcellona non molla di una virgola, che il progetto tecnico per una volta può fare la differenza rispetto al dio denaro. Vediamo cosa accadrà nei prossimi giorni o nelle prossime ore, ma una cosa è sicura: gli arabi dovevano sapere, già ieri, che i conti si fanno in tre, ovvero che il sì del diretto interessato conta almeno quanto (se non di più) quello tra i due club. Normale che l’Inter abbia fretta, risolvere la pratica Brozovic al più presto significa poter andare velocemente su Davide Frattesi, priorità nerazzurra.

Tornando a Brozovic è chiaro che il Barcellona dovrà mettere almeno 20 milioni più bonus in modo da permettere all’Inter di movimentare il mercato in entrata

Foto: Instagram Inter