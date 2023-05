Si sblocca Vlahovic: non segnava in Serie A da 84 giorni, contro la Salernitana

La Juventus è in vantaggio dopo i primi 45 minuti contro il Lecce. Al 40esimo si è sbloccato Dusan Vlahovic, 84 giorni dopo l’ultimo gol in Serie A. Il serbo non segnava dalla gara vinta contro la Salernitana, quando segnò una doppietta.

Dopo 754 minuti trova il gol l’attaccante che per ora interrompe una astinenza lunghissima.

Foto: Instagram Juve