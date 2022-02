Si sblocca Quagliarella: doppietta in mezz’ora 139 giorni dopo l’ultimo gol

Non è stata una stagione semplice per Quagliarella che, nonostante lo spazio avuto durante l’era D’Aversa, non è riuscito a trovare con continuità la via della rete. Per lui, infatti, solo due gol ed entrambi su rigore (uno in campionato e uno in Coppa Italia). Poi l’arrivo di Giampaolo, con il quale ha vinto anche la classifica cannonieri nella stagione 2018-19, e alla prima da titolare il centravanti si sblocca dopo 139 giorni (Samp-Udinese 3-3): nella gara ancora in corso tra Sampdoria ed Empoli, il capitano blucerchiato ha messo a segno una doppietta portando la sua squadra sul 2-0.

Foto: Twitter Sampdoria