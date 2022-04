Buone, anzi ottime, notizie in casa Milan: come riferisce “La Gazzetta dello Sport“, Zlatan Ibrahimovic oggi ha svolto parte della seduta in gruppo a Milanello (fino a ieri si era limitato alle terapie, in linea con la tabella stabilita dallo staff medico). Crescono, dunque, le possibilità di una convocazione per il match contro la Lazio di domenica sera.

Foto: Twitter Milan