Si riavvicina l’ora di Damsgaard. L’agente conferma: “Sarà a Genova a fine mese”

Esploso letteralmente all’ultimo Europeo, Mikkel Damsgaard dopo l’estate ha dovuto fare i conti anche con l’artrite reumatoide causatagli da un’infezione al ginocchio. Le notizie sulle sue condizioni non sempre sono state chiarissime, ma ciò che conta adesso è che l’esterno offensivo della Sampdoria vede finalmente avvicinarsi il rientro. Entro fine mese, infatti, Damsgaard dovrebbe tornare in Liguria per completare il percorso di recupero e ciò è stato confermato dal suo agente, Jens Orgaard, che ha parlato tramite Ekstra Bladet: “La riabilitazione sta andando benissimo e ci aspettiamo che torni ad allenarsi a pieno regime a Genova a fine mese. Qualcuno della Sampdoria verrà in Danimarca per controllare le condizioni fisiche di Mikkel. Da quando l’infiammazione è guarita, ha lavorato insieme al fisioterapista del centro che lo ha curato per sei-sette ore ogni giorno con l’obiettivo di aumentare la forza muscolare“.

Foto: Twitter Sampdoria