Si rialza il sipario sulla Bundesliga (a porte chiuse): è corsa a cinque per il titolo. La situazione

Ci siamo, il countdown è già partito. Il calcio finalmente torna domani, con la Bundesliga che rialza il sipario dopo oltre 2 mesi di stop causa Coronavirus. Le squadre, che hanno ricevuto un rigido regolamento contenente le nuove precauzioni sanitarie da mettere in atto (vietati abbracci, strette di mano e non si potrà sputare), giocheranno rigorosamente a porte chiuse: le prime due a scendere in campo alle 15.30 saranno Borussia Dortmund e Schalke 04 per l’attesissimo derby della Ruhr. Quando siamo giunti alla 26esima giornata, il Dortmund riparte secondo a -4 dal Bayern (impegnato domenica a Berlino contro l’Union) che con l’arrivo in panchina di Flick al posto di Kovac ha rimontato fino a prendersi la vetta. In ogni caso, la classifica ai piani alti resta cortissima: 5 squadre sono in lizza per il titolo, tra il Bayern e il Leverkusen ci sono 8 punti, in mezzo il Lipsia (terzo) e il Borussia Moenchengladach (quarto). Una cosa è certa: questo weekend gli occhi di tutti gli appassionati di calcio saranno puntati sulla Bundesliga.

IL PROGRAMMA DEL 26° TURNO:

Sabato

Borussia Dortmund-Schalke (ore 15.30)

Lipsia-Friburgo (15.30)

Hoffenheim-Hertha (15.30)

Fortuna Dusseldorf-Paderborn (15.30)

Augsburg-Wolfsburg (15.30)

Eintracht Francoforte-Borussia Moenchengladbach (18.30)

Domenica

Colonia-Mainz (15.30)

Union-Bayern (18)

Lunedì

Werder-Bayer Leverkusen (20.30)

CLASSIFICA: Bayern 55 (25 gare giocate); Borussia Dortmund 51 (25); Lipsia 50 (25); Borussia Moenchengladbach 49 (25); Bayer Leverkusen 47 (25); Schalke 37 (25); Wolfsburg e Friburgo 36 (25); Hoffenheim 35 (25); Colonia 32 (25); Union 30 (25); Eintracht Francoforte 28 (24), Hertha 28 (25); Augsburg 27 (25); Mainz 26 (25); Fortuna Dusseldorf 22 (25); Werder 18 (24); Paderborn 16 (25).

Foto: Twitter ufficiale Champions League