Si ferma Pedri. Il report del Barcellona

Il centrocampista Pedri del Barcellona ha rimediato un infortunio nel corso della gara di Europa League pareggiata al Camp Nou contro il Manchester United. Il ventenne, classe 2002, è stato costretto a lasciare il campo anzitempo (al 41′). Il club ha aggiornato sulle condizioni del calciatore con un report: “Il calciatore Pedri dell’FC Barcelona si è infortunato al retto femorale della coscia destra (bicipite femorale). Dopo i test di venerdì mattina, il danno è stato confermato e non sarà disponibile per la squadra fino a quando la sua gamba non sarà guarita”.

Se i tempi di recupero saranno confermati, Pedri salterà almeno sei partite tra Liga, Copa del Rey ed Europa League. Il suo eventuale rientro slitta alla metà di marzo.

Tests this morning have confirmed that Pedri has injured his right hamstring. The player will be unavailable for selection until he recovers. pic.twitter.com/Oy6zgVw1AN

— FC Barcelona (@FCBarcelona) February 17, 2023