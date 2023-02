Si ferma Moukoko. Il report del Borussia Dortmund

Brutte notizie per il Borussia Dortmund, il giovane attaccante Youssoufa Moukoko si è infortunato e sarà costretto a saltare le prossime partite. Il diciottenne, classe 2004, salterà il doppio scontro di Champions League contro il Chelsea. Il report del club tedesco: “L’attaccante Youssoufa Moukoko si è strappato il legamento della sindesmosi sabato durante la partita in trasferta a Brema e dovrebbe restare fuori per sei settimane”.

Foto: Instagram Moukoko