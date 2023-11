Si ferma Leao, ci pensano Giroud e Reijnders: Milan avanti 2-0 sul Lecce all’intervallo

Il Milan conduce 2-0 sul Lecce al termine della prima frazione di gioco. La partita per i rossoneri si apre nel peggiore dei modi: problema muscolare per Leao dopo appena 8′, al suo posto Okafor. Anche senza Leao, è a sinistra che il Milan sfonda: Okafor manda in corsia Theo Hernandez, che affonda in area e crossa teso per Giroud che batte a colpo sicuro dopo aver anticipato Baschirotto, nulla da fare per Falcone. Il Milan trova anche la via del raddoppio al 35′, con il primo il primo gol in Serie A di Tijjani Reijnders. Termina così 2-0 la prima frazione di gioco.

Foto: Instagram Milan