Si ferma la Ligue 1: è ufficiale. Anche Premier e Bundesliga verso lo stop

Il calcio si ferma anche in Francia. A seguito dell’annuncio del Presidente della Repubblica sulle precauzioni da utilizzare al fine di evitare la diffusione del Coronavirus la Ligue de Football Professionel ha deciso all’unanimità stamattina di sospendere immediatamente i campionati di Ligue 1 e Ligue 2 fino a nuovo avviso. “Come ha sottolineato ieri il Presidente della Repubblica, l’interesse collettivo deve essere posto al di sopra di tutto”. Anche in Germania si va verso lo stop: con una comunicato la DFL ha annunciato che nella riunione straordinaria andata in scena questa mattina, è stata proposta la sospensione dei maggiori campionati. Bundesliga e Zweite Liga vanno verso lo stop da lunedì (la 26esima giornata di gioca a porte chiuse) fino a martedì 2 aprile. In Premier League, è ufficiale il rinvio di Brighton-Arsenal. Ma a questo punto, anche alla luce anche del caso di Hudson-Odoi, è tutto il massimo campionato inglese a essere a rischio: nelle prossime ore arriverà la decisione definitiva.

Foto: Twitter ufficiale Wembley Stadium