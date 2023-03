Si ferma Dominguez. Il report del Bologna

Il Bologna non potrà contare sul centrocampista argentino Nicolas Dominguez. Il tecnico Thiago Motta non potrà schierare il classe ’98 nelle prossime partite di campionato, a partire dalla sfida di lunedì contro il Torino. Il comunicato ufficiale dei felsinei: “Nicolas Dominguez non si è unito al gruppo a causa di un trauma distorsivo al ginocchio destro rimediato nell’allenamento di ieri. Il giocatore osserverà alcuni giorni di riposo per poi intraprendere un percorso di riabilitazione, i tempi di recupero previsti sono di tre settimane”.

Foto: sito ufficiale Bologna