Si ferma Bastoni. Il report dell’Inter

Mattinata di esami per Alessandro Bastoni in casa Inter. Il centrale difensivo italiano, classe ’99, fu costretto ad uscire anzitempo dalla partita di Champions League pareggiata contro il Porto in Portogallo. Il report del club nerazzurro: “Alessandro Bastoni si è sottoposto questa mattina a esami clinico-strumentali, presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli accertamenti hanno evidenziato una distrazione ai flessori della coscia sinistra. Le sue condizioni saranno rivalutate la prossima settimana”.

Foto: Instagram ufficiale Bastoni