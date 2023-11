Brutte notizie per il Lecce, si è fermato Almqvist. L’esterno offensivo ha interrotto la seduta a causa di in problema muscolare alla coscia destra, si avranno notizie più dettagliate dopo gli esami strumentali. Il Lecce sarà impegnato in casa contro il Milan prima della sosta per le Nazionali.

Foto: Instagram Almqvist