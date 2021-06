Si è spenta per Covid la mamma di Carlos Bacca, il cordoglio dei club spagnoli

Carlos Bacca, ex attaccante tra le altre del Milan, ha vinto da pochi giorni l’Europa League con i colori del Villarreal. Questo bel momento è stato però presto rovinato dalla scomparsa della madre per Covid-19. Ecco il messaggio del Villarreal: “Il CF vuole mostrare il suo massimo sostegno e solidarietà a e tutta la sua famiglia dopo la morte della madre del giocatore giallorosso. Carlitos, siamo con te”.

Anche il Siviglia si è aggiunto al cordoglio, squadra in cui militava prima il colombiano classe 1986.

Our thoughts and condolences are with @carlos7bacca and his family. R.I.P. https://t.co/auRMw5Sk4B — Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) June 1, 2021

Foto: Sitio Andino