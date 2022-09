Alla dodicesima presenza stagionale, finalmente si è sbloccato Sebastiano Esposito. L’attaccante scuola Inter, oggi all’Anderlecht, ha segnato nella partita persa dalla sua squadra contro il Westerlo per 2-1. Un gol da grande centravanti: tunnel al difensore e portiere battuto con estrema freddezza. Gol che, purtroppo per l’Anderlecht, non è servito ad evitare la sconfitta.

Foto: Esposito Instagram