Si chiude l’era Abramovich: oltre il 50% dei titoli del Chelsea sotto la sua presidenza

È di poche ore fa la decisione di Roman Abramovich di vendere il Chelsea. Il magnate russo chiude un’era durata quasi vent’anni e fatta di tanti trofei. Nessuno probabilmente ha inciso come Abramovich tra i presidenti: comprò il club 2003 salvandolo dai debiti e riuscendo in pochi anni a portare a Stamford Bridge tanti tra i migliori calciatori del mondo e, col tempo, è riuscito a conquistare tutti i trofei possibili e immaginabili. In Inghilterra e non solo. Il palmares del pre-Abramovich è totalmente diverso da quello degli ultimi vent’anni: si pensi che con il russo presidente è arrivato il doppio dei trofei conquistati precedentemente. Si è passati dagli 11 conquistati tra il ’95 e il 2003 ai 21 conquistati nel periodo successivo fino al Mondiale per Club di qualche settimana fa. Proprio quest’ultimo trofeo era l’unico mancante, che ha portato i blues al pari di Juventus, Ajax, Bayern e Manchester United: sono cinque, infatti, i club ad aver conquistato ogni trofeo in ambito nazionale e internazionale. Anche il ranking UEFA è cambiato: dal 25° posto del 2003 al 4° attuale.

Foto: Twitter Chelsea