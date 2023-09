Si chiama Lindstrom: 25 milioni in panchina e Raspadori fuori ruolo  

Jesper Lindstrom è un eccellente interprete del sul ruolo e non può essere diventato un brocco all’improvviso. Soprattutto non esiste al mondo che Rudi Garcia continui a tenerlo in panchina, come se quell’operazione non fosse costata al Napoli la cifra di 25 milioni, non certo bruscolini. Si chiama Lindstrom, avrebbe la necessità di dimostrare che quei soldi non sono stati scaraventati dalla finestra, visto che nel periodo trascorso a Francoforte ha dimostrato di essere un signor talento. Servirebbe, dunque, utilizzarlo con una certa continuità. Meglio: servirebbe utilizzarlo e basta, visto che fin qui ha riscaldato quasi sempre una panchina, magari a partire da domani sera contro l’Udinese. A meno che non si voglia insistere a utilizzare Raspadori fuori ruolo, specialità di casa Garcia. Quando Politano ha dimostrato di essere in grande forma e quando (giusto?) almeno per un tempo si potrebbe vedere Lindstrom, fin qui collezionista di parcheggi in panchina.

Foto: Instagram Napoli