Shomurodov: “Sento la responsabilità dell’attacco del Cagliari”

Eldor Shomurodov, in conferenza stampa, ha rilasciato le prime dichiarazioni da giocatore del Cagliari, che lo ha preso in prestito con diritto di riscatto fissato a 9 milioni dalla Roma. Su Ranieri: “Sono convinti che possa aiutarmi a ritrovare lo smalto di Genova, grazie alla sua competenza e alla sua serenità. Trovare un mister di questo profilo è straordinario”. Sulla squadra: “Qui sono sicuro di poter ritrovare serenità e fiducia. Adesso devo conoscere la squadra, tutti insieme inseguiremo la salvezza che è l’obiettivo primario. Sento la responsabilità dell’attacco del Cagliari. Mi dispiace aver perso Lapadula e Rog”. Su di se: “Sto lavorando tanto. Mi considero un ragazzo tranquillo e concentrato, dal punto di vista del ruolo non ho preferenze, cerco di mettere a disposizione la mia duttilità a livello tattico e posso giocare in tutte le posizioni dell’attacco”.

Foto: sito Cagliari